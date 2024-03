Bayern - Lazio 3-0 | biancocelesti eliminati dalla Champions

(Di mercoledì 6 marzo 2024) AGI - Allanon riesce l'impresa contro ilMonaco ed è costretta a salutare laLeague. Dopo l'1-0 dell'Olimpico firmato da Immobile (stasera protagonista in negativo con una clamorosa occasione fallita sullo 0-0), i bavaresi riescono a ribaltare tutto vincendo 3-0 all'Allianz Arena grazie alla doppietta di Kane e al gol di Muller. La squadra di Tuchel accede cosi' ai quarti di finale della massima competizione europea, quella di Sarri invece torna a casa a mani vuote senza qualificazione. Nonostante siano i bavaresi a fare la partita per provare a ribaltare lo svantaggio dell'andata, la prima enorme chance del match capita aisulla testa di Immobile al 37': su un cross da sinistra De Ligt spizza e offre di fatto un assist al capitano laziale, che da due passi spreca ...

Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco la GUIDA Tv di Bubinoblog, buona visione! 21:30 MARGHERITA DELLE ... (bubinoblog)

MARGHERITA DELLE STELLE (Foto US Rai) PRIME TIME Ieri sera su Rai1 dalle 21:44 il film-tv MARGHERITA DELLE STELLE con Cristiana Capotondi ha raccolto un ... (bubinoblog)

Lazio , trasferta con sorpresa. cori antisemiti in Germania: le autorità identifica no 30 tifosi biancocelesti, cosa rischiano. Momenti di tensione tra i tifosi ... (ilcorrieredellacitta)

IL PARERE - Beretta: "Il Napoli può battere il Barcellona": Mario Beretta, allenatore, ha parlato a Radio Marte: "Le italiane hanno tante possibilità di passare il turno, sia in Europa League con Atalanta, Milan e Roma, che in Champions. Anche la Fiorentina in ...napolimagazine

TMW | Lazio, la Champions rimane un dolce ricordo. Ora obiettivo Coppa Italia: Della Champions rimane il gol di Provedel al 95’ con l’Atletico Madrid, il 2-1 a Glasgow di Pedro nei minuti di recupero e le ...laziopress

Lazio - Immobile dopo le critiche: "Nel calcio si vince e si perde, ma è importante rialzarsi": Dopo le aspre critiche ricevute per aver fallito clamorosamente il gol del vantaggio in casa del Bayern Monaco, il capitano della Lazio Ciro Immobile ha pubblicato poco fa un post su Instagram. Queste ...napolimagazine