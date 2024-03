Batterie di accumulo e pannelli solari | cosa abbiamo visto al Key Energy

Fiamme alte in un palazzo della Crocetta ieri, verso l’ora di pranzo. L’incendio è divampato da un balcone al settimo piano in viale Romagna, dove avrebbero ... (ilgiorno)

A Portovesme le Batterie della “guerra” Usa-Cina: Dopo la rocambolesca uscita dell’Italia dalla «Via della Seta» la Sardegna si ritrova nel “vicolo cieco” del Litio “nemico” ...unionesarda

Le azioni Electrovaya ricevono una spinta da Roth/MKM, che cita una "vasta gamma" di prodotti: Mercoledì, Electrovaya Inc. (NASDAQ:ELVA) ha ricevuto un outlook positivo da Roth/MKM, che ha avviato la copertura del titolo con un rating Buy e un obiettivo di prezzo di 8,00 dollari. L'azienda, not ...it.investing

Alessandria della Rocca, furto in impianto di conferimento: rubate attrezzature: Un furto a danno di un impianto di conferimento di rifiuti solidi urbani - in fase di ultimazione - è avvenuto in via Portella, ad Alessandria della Rocca. Ignoti hanno infatti agito indisturbati nell ...scrivolibero