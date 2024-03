Batterie di accumulo e pannelli solari | cosa abbiamo visto al Key Energy

Fiamme alte in un palazzo della Crocetta ieri, verso l’ora di pranzo. L’incendio è divampato da un balcone al settimo piano in viale Romagna, dove avrebbero ... (ilgiorno)

Energia, intesa tra Regione Siciliana e Rse per una gestione più efficiente della produzione da fonti rinnovabili: Regione Siciliana e Rse hanno siglato un protocollo d'intesa triennale per agevolare la definizione di politiche tese al raggiungimento degli obiettivi stabiliti a livello europeo, nazionale e regiona ...lamilano

A Portovesme le Batterie della “guerra” Usa-Cina: Dopo la rocambolesca uscita dell’Italia dalla «Via della Seta» la Sardegna si ritrova nel “vicolo cieco” del Litio “nemico” ...unionesarda

Rubate attrezzature per oltre 30mila euro dall'impianto di conferimento rifiuti: Ad agire è stata una banda di malviventi che ha utilizzato quasi certamente un mezzo pesante per caricare, e portar via, in maniera indisturbata, anche materiale elettrico ...agrigentonotizie