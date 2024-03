Basket | Varese espugna Nymburk e vede le semifinali di Europe Cup

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Si è conclusa alla ?EZ Sportovní hala dila sfida tra i padroni di casa, i Era, e l’Itelyum, match valido come partita d’andata dei quarti di finale diCup. I cechi si sono qualificati chiudendo al primo posto il girone M della seconda fase, con 4 vittorie e 2 sconfitte, mentre i lombardi sono arrivati secondi nel girone N, con 3 successi e 3 ko. Ecco come è andata. Partenza con ritmi molto bassi a, con le due squadre che faticano a rendersi pericolose in attacco. Così i primi cinque minuti si chiudono sul 6-6, con quattro punti di Moretti. Continuano gli errori, da un lato e dall’altro del parquet, con la difesa dimolto brava a rubare alcuni palloni pericolosi. E dopo quasi sette minuti di gioco, dalla lunetta Besson dà il primo vantaggio ...