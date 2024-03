Basket SerieA2 femminile Giussano rattoppata ko col Costamasnaga

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Non riesce l’impresa al, che perde 54-50 contro, seconda forza della Serie A2. La formazione biancoblù è andata due volte sotto di 10 lunghezze ma reagendo con orgoglio ha ricuto gli strappi e ha impegnato le avversarie fino al suono della sirena. "Senza Giulia Manzotti e con Klaudia Niedzwiedzka ferma da un mese siamo andati ben oltre i nostri limiti, difendendo con grande intensità - spiega il direttore sportivo Aldo Corno - loro hanno potuto ruotare dieci giocatrici mentre noi siamo stati costretti a schierare spesso dei quintetti con tre playmaker finendo per subire la fisicità delle nostre avversarie". Con una Niedzwiedzka ombra di se stessa (per lei 3/15 al tiro su azione e 6 palle perse) ilè stato tenuto a galla dalla vivacità e dall’agonismo di Silvia Bonadeo e di ...

