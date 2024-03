Basket Serie B femminile Robbiano | così va bene»

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Secondo successo consecutivo per il, che si aggiudica l’importante sfida in chiave salvezza contro Sondrio (70-48). "Abbiamo approcciato moltola gara rendendo il nostro compito facile - racconta l’allenatore Marco Fumagalli - è una vittoria che vale doppio in quanto abbiamo ribaltato a nostro favore la differenza canestri. Nel primo periodo di gioco abbiamo fatto la voce grossa volando a +11, poi abbiamo gestito agevolmente il vantaggio".i singoli. "Le due lunghe Marra e Buscema hanno dominato sotto i tabelloni, ma sono state di fondamentale importanza anche le triple realizzate da Discacciati e Bartesaghi. Abbiamo distaccato in classifica il Sondrio di 4 punti, lasciandoci alle spalle la zona retrocessione diretta. Per noi i 70 punti realizzati sono un record". Ant.Ga.