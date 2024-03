Basket | la Virtus Bologna sfida l’Olympiacos Pireo in Eurolega Le V-nere devono vincere lo scontro diretto in vista dei playoff

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Ad una settimana dalla vittoria casalinga contro gli spagnoli del Valencia (81-74), lavola in Grecia per affrontarenella ventottesima giornata dell’– palla a due alle ore 21:00 ora italiana – in unoche vale molto indeiad una manciata di turni dal termine della stagione regolare. I bianconeri vogliono dare continuità al successo di giovedì scorso per cercare di rimanella parte alta della classifica, con i bolognesi a quota 17-10 di record al pari di Panathinaikos Atene, Fenerbahce Istanbul ed AS Monaco. Concludere la stagione regolare almeno al quarto posto garantirebbe il fattore campo a favore in caso di arrivo a gara-5, ma la ...

Il programma , l' orario e come vedere in diretta Olympiacos-Virtus Bologna , sfida valida per la 28^ giornata dell' Eurolega 2023 / 2024 di basket .

