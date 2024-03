Basket in carrozzina La Santo Stefano Kos Group vola in Germania Conto alla rovescia per i quarti di Champions Cup

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Da venerdì a domenica, laKosprenderà parte aidi finale diCup diin. La formazione portopotentina, già adesso tra le otto migliori del continente, sarà impegnata a Elxleben, in, in un girone di ferro con gli spagnoli dell’Ilunion Madrid, i turchi del Galatasaray ed i tedeschi della Thuringia Bulls. Per la formazione di coach Roberto Ceriscioli è un altro dei momenti molto importanti di una stagione ricca di appuntamenti prestigiosi. Per laKos, il programma deidi finale diCup è il seguente: venerdì, alle 17, partita con l’Ilunion; sabato, alle 15, con il ...

