Basket | il team dei record in cerca di un palazzetto

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Punta di diamante della polisportiva, il Geasè nato nel 1955 dalle ceneri del disciolto Crai della Ercole Marelli. Una sezione controcorrente: all’epoca lo sport femminile non era così diffuso e non fu facile, per i dirigenti rossoneri, riunire una ventina di ragazze. "Ci trovavamo i papà a vedere cosa succedeva nella palestra di via Giovanna d’Arco", raccontava Tore Montella. Da lì a pochi anni, il Geassarebbe diventata la squadra dei. Prima dei successi invitano persino a Sesto le colleghe sovietiche dell’Armata Rossa e poi nel ’63 organizzano la prima trasferta in Urss. Negli anni ’70 arrivano gli 8 scudetti di fila, la Coppa Italia e la Coppa delle Coppe, perdendo di un solo punto nel doppio incontro finale contro lo Spartak di Leningrado. La Coppa Campioni a Nizza con centinaia di tifosi che seguono le ...

Sarà un anno di transizione per la Nazionale di Basket Femminile che si prepara da un lato in vista degli Europei del 2025, ai quali è già qualificata tra le ... (metropolitanmagazine)

Arona Basket: il recap della settimana: U17 Gold che strappano una vittoria sofferta contro New Basket team: 88-84 per gli aronesi, che fra errori e falli banali, regalano agli avversari ogni possibilità per restare in partita e allungare a ...tuttosport

Crema vince largo su Milano e manda quattro ragazze in doppia cifra: Buona vittoria per il Basket team Crema che si impone nettamente su Milano. Partita sempre in pugno, nel terzo quarto Crema scava il solco. Ben quattro giocatrici in doppia cifra: Mazzeo, Gaiaschi, Me ...sportgrigiorosso