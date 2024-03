BASKET GIOVANILE Uno splendido tris L’Under 19 batte a domicilio la Virtus

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Settimana ricca di soddisfazioni per le tre formazioni biancorosse impegnate nei rispettivi campionati d’Eccellenza. Vittoria prestigiosa per19 forlivese, che ha regolato alaBologna con un rotondo 66-89 finale. Nel recupero della quarta giornata di ritorno, la Pallacanestro 2.015 ha cambiato ritmo nel corso del secondo periodo (33-41), per poi imporre definitivamente la propria legge dopo l’intervallo: +23 già a fine terzo quarto. Quattro i ragazzi in doppia cifra, svettano le prestazioni di Borciu (23 punti) e Zilio (17). Successo del tutto agevole, poi, per17 impegnata nella fase interregionale. I biancorossi di Gandolfi hanno superato l’Auxilium Genova 81-48 (Casali top scorer con 18 punti), agganciando così il primo posto in classifica. Chiude la ‘tripletta’ della ...