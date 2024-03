Basket femminile | Venezia cede di misura al London Lions nella semifinale di andata dell’EuroCup

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 6 marzo 2024) L’Umana Reyerlotta fino alla sirena finaledidi, ma deve alzare bandiera bianca contro le inglesi delper 68-69. Partita dai due volti per le venete, che nel secondo quarto segnano un solo canestro dal campo inseguendo poi per tutta la ripresa salvore di un solo punto. Martedì 12 marzo si replica a Londra per la gara di ritorno, con l’Umana ancora in corsa per un posto in finale. 14 punti di Matilde Villa e 12 di Awak Kuier non bastano alle oro-granata, con 24 punti di Temi Fagbenie e doppia doppia di Megan Gustafson (14 punti e 12 rimbalzi) tra le fila delle inglesi. Botta e risposta in avvio di match (3-4), con le inglesi che rispondono ...