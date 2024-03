Basket | Europe Cup 2023 2024 | Varese conquista gara-1 dei quarti | battuti 80-65 i cechi del Nymburk

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Dopo un primo tempo equilibrato,sale in cattedra e batte con il punteggio di 80-65 idelnella sfida valida come-1 dei playoff dellaCupdi. Successo prestigioso per la formazione di coach Bialaszewski, che dopo essersi guadagnata l’accesso alla fase a eliminazione diretta come seconda forza del Gruppo N grazie a un ottimo percorso nel secondo round, ha ottenuto un altro risultato prestigioso e sogna di proseguire il cammino. Riscattata la pesante sconfitta contro l’Olimpia Milano nel segno di Davide Moretti, miglior realizzatore con 18 punti: obiettivo completare l’opera tra sette giorni in Lombardia. CRONACA – Primo tempo molto equilibrato e in cui si segna poco. Entrambe le squadre faticano infatti ...