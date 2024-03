(Di mercoledì 6 marzo 2024) “Pecore Elettriche”, si chiama così in omaggio a Philip Dick. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì si occupa di politica, cultura, libri, videogiochi, serie tv e molto altro.

Regionali Basilicata, è guerra tra Pd e M5S: “non vogliamo Chiorazzo”. E Renzi mette il vento su Speranza: Mentre in Sardegna ed in Abruzzo, il “Campo largo” è riuscito a trovare una quadra, in Basilicata c’è il caos più totale ... ala del Pd che fa riferimento all’ ex-senatore Salvatore Margiotta.strettoweb

Elezioni Basilicata, decisivo incontro a Roma: L’obiettivo è uscire dal pantano e trovare un nuovo candidato salvaguardando l’unità del centrosinistra. E’ questa in sostanza la posizione del Pd nazionale condivisa in Basilicata nel gruppo che fa ...basilicata24

Basilicata, Margiotta contro Chiorazzo: “In Basilicata Angelo Chiorazzo da solo non vince, il Pd ha commesso errori da matita blu”, dice alle Pecore Elettriche Salvatore Margiotta, ex senatore del Pd, membro della direzione regionale del Pd ...lanazione