Basilicata, diventa un caso il candidato di Pd e M5S. Chiorazzo: «Ma io non mollo»: Sull’imprenditore vicino a Comunione e liberazione c’è il veto di Conte. Ora anche i dem puntano all’accordo per cercare un nome comune con il Movimento ...corriere

Regionali Abruzzo, Schlein: «Avanti con testardaggine unitaria, ma responsabilità coalizioni non sia solo del Pd»: «Abbiamo vinto insieme in Sardegna e io spero anche in Abruzzo». Lo ha detto la detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, alla registrazione di Cinque Minuti parlando del rapporto con ...ilmattino

Basilicata prima per uso terminali Ion nel servizio di emergenza 118: Un grande passo avanti per la nostra Regione - ha concluso Fanelli - che diventa, così, la prima ad utilizzare questa nuova famiglia di terminali radio".- Foto: ufficio stampa Regione Basilicata - ...notizie.tiscali