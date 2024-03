Barella non ha bisogno di simulare rotolandosi per terra È un malcostume della serie A che va corretto Corsera

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Il CorriereSera tira le somme di questo disastroso week end arbitrale in Italia. Tre sospensioni, Di Bello per Lazio-Milan, Marchetti per Toro-Fiorentina, e ora anche Ayroldi, per Inter-Genoa. Da questo disastro, oltre alle evidenze e al di là dei retropensieri e delle eventuali macchinazioni, emergono due considerazioni importanti: la prima è che “avanti di questo passo, il designatore Rocchi dovrà presto tirar fuori i cartellini dal cassetto e tornare ad arbitrare (farebbe meglio del 90% dei suoi sottoposti, purtroppo)” La seconda riguarda invece i calciatori. Perché, scrive il, se è vero che la nuova generazione di arbitri, talvolta anche la vecchia, sta dimostrando grandi limiti e lacune, è anche vero che il comportamento dei giocatori non è rispettoso e non fa onore al lavoro che fanno. “E non parliamo in questo caso delle proteste ...

