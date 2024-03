Barbara D’Urso non sarà un volto Rai | “L’azienda esclude qualsiasi coinvolgimento” E Briatore smentisce “di avere mai caldeggiato il suo inserimento” come riportato da Dagospia

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 6 marzo 2024)nonunRai. “suonei prossimi palinsesti”, ha appreso da fonti qualificate l’agenzia LaPresse. Una notizia rilanciata poco dopo anche dall’agenzia Ansa: “E’ escluso il suo ritorno in Rai”, anche in questo caso con notizie in arrivo da Viale Mazzini. Il sito DavideMaggio.it aveva ipotizzato per lei la guida di un progetto in stile “Carramba che sorpresa” nel sabato sera di Rai1, Tvblog, smentendo questa ipotesi, aveva accennato al suo arrivo nel pomeriggio del sabato. Voci rimbalzate dopo l’ospitata nell’ultima puntata di “Domenica In“, un ritratto personale ma con riferimenti molto duri nei confronti di Mediaset: “Ho ancora qui il dolore di quello che mi è accaduto, la modalità con ...