Barbara d' Urso in panchina | non va da nessuna parte Berlusconi furioso

(Di mercoledì 6 marzo 2024) A quanto pare, ai piani alti di Mediaset si respirerebbe un certo malcontento per quanto andato in onda lo scorso 3 marzo su Rai1. L'ospitata did'a Domenica In, tanto attesa, quanto discussa, non sembrerebbe essere stata accolta di buon grado da Pier Silvio. Stando a quanto si legge su Dagospia, pare che la Rai, inizialmente, non volesse avere nulla a che fare con l'ex Lady Cologno, proprio per evitare di fare uno sgarro così evidente all'amministratore delegato dell'azienda competitor. Come mai, allora, la d'alla fine è riuscita a sbarcare nel salotto di Mara Venier? A quanto pare, a svolgere un ruolo fondamentale in tutto questo sarebbe stato Flavio Briatore.d'rifiutata da tutte le reti competitor di Mediaset: l'intervento di Flavio ...

