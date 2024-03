Bandi per la digitalizzazione 2 | 5 milioni per le imprese

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Dallaai sistemi di gestione certificati, passando dai servizi di supporto all’internazionalizzazione per arrivare alla partecipazione a mostre e fiere anche all’estero: sono i quattro assi di sostegno alledelle province di Lucca, Massa Carrara e Pisa su cui punta la Camera di commercio Toscana Nord Ovest che mette sul piatto ben 2,5di euro di finanziamenti attraverso quattro diversiapprovati in queste ore dalla giunta camerale. Sono agevolazioni che vanno supportare gli stessi ambiti di investimento del 2023 e che avevano già allora riscosso molto interesse da parte delletanto che in poco tempo le risorse si erano esaurite. A fine anno la Camera aveva anche provveduto a rifinanziarne alcuni per poter coprire le tante richieste pervenute. Si tratta ...