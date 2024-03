Bambina di 10 anni trovata morta in strada | arrestata la madre

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Una donna è statacon l'accusa di aver ucciso la propria figlia di 10, e di aver lasciato il suo corpo martoriato per. La, il cui nome era Shay Kang, era statalunedì scorso (4 marzo) in un vicoletto a Rowley Regis, in Inghilterra, vicino la casa in cui...

Terza festa per i nuovi nati nel 2023 a Castellanza: All’iniziativa hanno aderito i neo-genitori dei nati nel bimestre novembre - dicembre dello scorso anno, all’incirca una decina, che si sono ritrovati insieme con i loro piccini e le loro famiglie ...legnanonews

103 anni per la signora Teresa Buzzi, gli auguri del sindaco di Rho: Nata a Rho, Teresa Buzzi ha lavorato per 15 anni come operaia all’azienda Umberto Pellegrini di via Piave, che produceva coperture per fili di rame. Ricorda ancora oggi l’odore della lacca utilizzata ...legnanonews

Trapianti, il record in 60 ore al Bambino Gesù di Roma: Grazie a due donatori (un adulto e un bambino) 5 trapianti effettuati in 4 giorni hanno permesso di salvare cinque giovani vite.fortuneita