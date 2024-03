Balotelli ci ricasca e lancia petardo in spogliatoio – Video

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di mercoledì 6 marzo 2024) (Adnkronos) – Marioe i fuochi d'artificio, il feeling resiste. L'attaccante italiano dell'Adana Demirspor, in, prova a movimentare la situazionendo un, come mostra ilpubblicato su Instagram. Non proprio una novità assoluta per il bomber. Nel 2011, quando militava al Manchester City, Supermario fu protagonista di un episodio in casa. L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026 Chiara Ferragni, Klaus Davi: “Come Berlusconi, ha vinto da vittima cambiando la narrazione” Oliveri (Aspi): “Piano 2024 prevede assunzione 950 persone” Dossieraggio su politici e vip, Lega: “Spionaggio di stampo sovietico, chiederemo i danni” E’ morta ...