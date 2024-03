Balotelli | ancora tu? Esplode un petardo nello spogliatoio dell'Adana Demirspor VIDEO

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Ci son cascato di nuovo, canta Achille Lauro. Ma il protagonista di oggi è, al solito, Marioche non smette, come sempre, di...

Balotelli ci ricasca e lancia petardo in spogliatoio – Video: (Adnkronos) – Mario Balotelli e i fuochi d'artificio, il feeling resiste. L'attaccante italiano dell'Adana Demirspor, in spogliatoio, prova a movimentare la situazione lanciando un petardo, come mostr ...sardegnareporter

Balotelli ne combina un'altra, fa esplodere un petardo negli spogliatoi (FOTO): L'attaccante ex Inter, Milan e Manchester City autore di uno scherzo ai compagni dell'Adana Demirspor.areanapoli

Balotelli fa scoppiare un petardo nello spogliatoio dell’Adana Demirspor: compagni attoniti: L’attaccante italiano ha fatto uno scherzo ai compagni di squadra dell’Adana Demirspor. Balotelli ha fatto esplodere un petardo, che ha spaventato l’intero spogliatoio.fanpage