Balotelli a 33 anni continua con le sue “balotellate” | lancia un petardo in spogliatoio Video

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Forse Marionon cambierà mai. Giocatore dal potenziale immenso, carattere e temperamento da rivedere. A 33gioca nell’Adana Demirspor, club turco. In carriera si è sempre distinto più per le sue perle fuori dal campo che per quelle dentro il campo. L’ultima delle sue “” l’ha commessa all’interno dello. L’italiano, preso dalla vena di fare scherzi, hato unnellomentre alcuni dei suoi compagni, ignari di tutto si stavano cambiando. Dopo l’esplosione, si sente Mario e un compagno vicino a lui ridere di gusto per aver fatto “spaventare” gli altri.uninL’ex Milan, infatti, ha pubblicato un ...