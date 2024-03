(Di mercoledì 6 marzo 2024) E’ statoa causa dellaormaia Carrarafiere di Sib Confcommercio e Fiba Confesercenti all’interno della rassegnaa. Clima teso, con gliche hanno detto il loro basta a una situazione di incertezza che si protrae da anni, tanto cheè stato chiuso prima che le parole diventassero troppo taglienti e che addirittura l’atteggiamento potesse degenerare. L’annosa questione Bolkestein che da vent’anni affligge la categoria sta facendo vivere in un limbo gli imprenditorie sta bloccando tutto l’indotto che ne deriva. Governo e inerzia le parole d’ordine. "Il silenzio del governo ci sta uccidendo – ha detto Antonino Capacchione, presidente di Sib –. Cosa dobbiamo ancora aspettare? Qui ...

Balneari: la pazienza è finita. Sospeso l’incontro alla Imm. Operatori sul piede di guerra: Da Scajola ai vertici delle associazioni si invoca una legge che contrasti gli effetti della Bolkestein "Occorre fare presto. Qui non c’è più futuro. Ogni giorno perso è un’azienda che muore" .lanazione

Bolkestein, pazienza finita: "Siamo pronti alla serrata": Comacchio, la rabbia del referente provinciale del Sib, Giuseppe Carli: "Troppa incertezza, meritiamo più rispetto. Potremmo non aprire i bagni".ilrestodelcarlino

Avvento (Sib): "Subito norme o sarà la fine": Balneari a Grosseto in agitazione per mancanza di intervento normativo del Governo sulla questione delle concessioni e della Bolkestein. Preoccupazione per il futuro delle imprese e delle famiglie.lanazione