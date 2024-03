Avviata procedura per riattivazione diga Pappadai ma la zona occidentale della provincia di Taranto attende risposte concrete

Invitalia, il socio pubblico di Acciaierie d’Italia (ex Ilva), ha formalmente richiesto al Ministero delle Imprese e del Made in Italy l'avvio della ... (ilfogliettone)

Il testo dovrebbe adesso essere bollinato dalla Ragioneria dello Stato per l'invio al Quirinale per la firma e la successiva pubblicazione in Gazzetta ... (repubblica)