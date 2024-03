Aversa | attesa troppo lunga | familiare di un paziente ferisce guardia giurata del Moscati

D’Aversa vs Baroni, al Via del Mare di scena il confronto infuocato tra presente e passato giallorossi: L'allenatore della salvezza 2023 ospite di quello che proverà a ripetere l'impresa in una sfida tanto attesa quando fondamentale ...calciolecce

Aversa. Tensione al pronto soccorso: vigilante aggredito dal parente di un paziente: Aversa – Un ennesimo episodio di violenza si è registrato all’ospedale Moscati di Aversa ai danni di una guardia giurata, in servizio presso il nosocomio normanno, aggredito dal familiare di un ...casertace

Stagione finita per Kaba, infortunio al ginocchio per Ilic e ansia Kristensen: Guai in arrivo per il Lecce di Roberto D'Aversa che perde Mohamed Kaba. Il giocatore del club salentino ha rimediato un infortunio piuttosto grave al ginocchio sinistro che non gli permetterà di ...adnkronos