Avellino-Catania | sconfitta sonora per 5-2 | Lucarelli | “Chiedo scusa a titolo

La diretta LIVE di Avellino-Catania , match valido per la trentesima giornata del girone C di Serie C 2023 / 2024 . Al Partenio-Lombardi si scende in campo per ... (sportface)

La trentesima giornata di Serie C 2023/24 vede l’Avellino avere la meglio sul Catania per 5-2. I lupi vincono dopo una partita ricca di emozioni e colpi di ... (sportface)

Un Catania in caduta libera sprofonda sotto i colpi dell’Avellino: 5-2: Catania – Il Catania crolla definitivamente ad Avellino. Pesantissimo 5-2 finale in terra irpina che certifica la totale disfatta di una squadra in balìa degli avversari che chiudono addirittura la pr ...livesicilia

Avellino- Catania, le pagelle: Pazienza 6: la squadra nella prima mezz’ora non costruisce nulla ma nemmeno subisce. Ha il merito, però, in maniera cinica di realizzare due gol in due minuti e calare il tris prima di andare al ...corriereirpinia

Messina e Catania, turno infrasettimanale da dimenticare: I giallorossi hanno perso 1-0 al Franco Scoglio con il Crotone, i rossazzurri hanno ceduto 5-2 sul campo dell'Avellino ...rainews