Avatar – La leggenda di Aang | Netflix la rinnova di altre due stagioni

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Con un post sui suoi canali social,ha annunciato il rinnovo della serie live-action– Ladi. Purtroppo non sono disponibili molte informazioni in merito. La didascalia lapidaria rivela semplicemente che vedranno la luce non una, ma ben due, la seconda e la terza. Evento raro, nel panorama delle serie tv, se si considera anche il fatto che il colosso streaming abbia da poco cancellato The Brothers Sun, uno dei suoi prodotti di punta che stava avendo tanto successo. La notizia del doppio rinnovo fa, dunque, pensare a un indice di gradimento estremamente alto, tale da indurre la piattaforma a investire molto in questa produzione. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso daItalia ...