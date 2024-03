Avances al parco per rubare | le due nomadi non potranno tornare a Fabriano per 4 anni

(Di mercoledì 6 marzo 2024)(Ancona), 6 marzo 2024 - Mano pesante del questore Capocasa nei confronti delle due donne, una 31enne l'altra 34enne, che nei giorni scorsi hanno tentato il furto con destrezza in danno di un anziano fabrianese simulandosessuali. L’episodio è quello avvenuto alRegina Margherita dove duedomiciliate in un campo rom di Roma avvicinavano un 75enne fabrianese che passeggiava lungo i viali dei giardini pubblici della città della carta. Dopo averlo coinvolto prima con la gentilezza poi condi natura sessuale, una delle due ha convinto l’anziano, a sedersi su una panchina: qui una delle due gli slacciava alcuni bottoni della camicia all’evidente scopo di verificare la presenza di una o più collane preziose. Il fabrianese restava immobile, come ipnotizzato: a questo punto ...

