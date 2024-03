Autovelox a Monte San Savino | una multa al giorno | sono 115 da 6 postazioni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 6 marzo 2024)San(Arezzo), 6 marzo 2024 –state 115 le multe contestate dalla polizia municipale da quandoattive le colonnine di rilevamento della velocità aSan. Si tratta dei rilevatori di velocità installati a novembre grazie al progetto Velocity che ha portato nel comune del Sansovino ben 6arancioni per il controllo del traffico sulle arterie più importanti del territorio in cui il limite massimo consentito è di 50 km/h. Non si tratta dei classici: con i T-box lascatta soltanto se nei paraggi c’è una pattuglia della municipale che può contestare la sanzione ai trasgressori. Come infatti era stato spiegato dagli amministratori, in primis dall’assessore alla sicurezza Amulio ...