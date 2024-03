Autocontrollo | è possibile migliorarlo in adolescenza?

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 6 marzo 2024) “Nel percorso ho trovato uno spazio dove far chiarezza, capire come mi comporto e cosa posso migliorare”. Le parole di Marco, 17 anni, giungono al termine di un percorso che l’ha visto protagonista, questo è ciò che ha veramente fatto la differenza rispetto ai tentativi fatti precedentemente. Marco si è messo in gioco, è entrato in crisi, ha accettato di mettere in discussione alcune credenze rispetto a sé e le sue abitudini di studio e di gestione del tempo. Marco ha difficoltà a mantenere la concentrazione ed a organizzarsi. Per questi motivi sostenere le richieste scolastiche è molto impegnativo e richiede a lui tante energie. A ciò si aggiunge la preoccupazione di “perdere i pezzi” sia per quanto riguarda gli aspetti scolastici sia per la gestione delle sue attività quotidiane (es. sport, uscite ecc..). Marco all’inizio è molto scoraggiato rispetto alla possibilità di poter ...