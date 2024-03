Auto schiacciata tra due tir | Antonio muore a 48 anni Era da poco diventato papà

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Una comunità letteralmente sconvolta per la morte diAraca, vittima di un incidente stradale sulla statale 115 a Sciacca. Il 48enne geometra era originario di Longi, dove viveva insieme alla compagna ed alla figlioletta di appena un anno e mezzo. Da qualche tempo lavorava a Nebrodi, presso un’impresa di costruzioni proprio nella città agrigentina, in cui si fermava durante la settimana per fare rientro nel weekend a Longi. Nella tarda mattinata di ieri il tremendo incidente alle porte del centro abitato di Sciacca. Secondo una prima ricostruzione l’incidente sarebbe scaturito da un tamponamento a catena, in un frangente in cui il traffico procedeva a rilento poiché nella stessa mattinata l’arteria era rimasta chiusa per diverse ore a causa di una perdita di gpl da una stazione di serviziovicina.Leggi anche: Incidente in ...