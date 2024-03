Aurora Ramazzotti e la caduta dei capelli dopo il parto | “Ecco cosa ho fatto”

Leggi tutta la notizia su diredonna

(Di mercoledì 6 marzo 2024)ha condiviso con i follower un trucchetto per sistemare i suoipost-partum. Da quando ha dato alla luce il piccolo Cesare, infatti, l’influencer ha avuto problemi di perdita di, come dichiarato da lei stessa nei mesi passati. Un evento perfettamente normale, dovuto ai cambi ormonali di questo delicato periodo. Ma, per fortuna, oraè riuscita a trovare una soluzione a questo problema: “Houn upgrade al ciuffo post partum, non è una frangia ma fa il suo lavoro”, ha scritto a corredo di un selfie nel quale mostra la sua nuova acconciatura. “Praticamente sono tornata al ciuffo che mi ero fatta quattro anni fa perché dovevo gestire la situazionepost partum. Sono le 21 ed ho già tirato il ...