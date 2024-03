«Attenti al miele “fake”» Coldiretti | L’estero affossa la produzione della Bergamasca

(Di mercoledì 6 marzo 2024) L’ALLARME. Apicoltori sempre più in difficoltà. L’import sleale stando ilitaliano con i produttori che devono fronteggiare arrivi di prodotto straniero di bassa qualità a prezzi stracciati, come quello cinese che viaggia poco sopra l’euro al chilogrammo.

Tommaso Zorzi e Stefano miele: amicizia al capolinea Le parole dell'ex GfVip: L'uscita di Stefano miele dalla casa del Grande Fratello ha sorpreso tutti, Beatrice Luzzi soprattutto, che si è ritrovata senza una delle spalle su cui si appoggiava quando era stanca di lottare ...leggo

Allarme pesticidi: puoi trovarlo in molti barattoli di miele | Se li hai in casa devi buttarli immediatamente: Il miele è generalmente considerato tra gli alimenti più salubri ... Quali sono i prodotti a cui stare Attenti Sono molti i marchi noti come Aldi, Lidl, Denner e Langnese (questi ultimi due sono ...cartoonmag