Attacco russo su Odessa durante l’incontro tra Zelensky e Mitsotakis | razzo cade a 150 metri dal corteo Ue | “Vergognoso”

(Di mercoledì 6 marzo 2024) “Abbiamo sentito e visto questooggi. Vedete con chi abbiamo a che fare. A loro non importa dove colpiscono. So che ci sono state delle vittime. Non conosco i dettagli, ma so che ci sono morti e feriti”. Sono le parole con cui il presidente ucraino, Volodymyr, ha parlato della grande esplosione registrata a, proprio dove era previsto un incontro con il primo ministro greco Kyriakos. Un missileè stato lanciato contro ildi auto diretto aldei due presidenti nella città ucraina provocando almeno 5 vittime, secondo il portavoce della Marina ucraina Dmitry Pletenchuk. Secondo le fonti, l’esplosione è avvenuta vicino al porto della città, a circa 150daled è stata ...