Attacco a Odessa | missile russo contro il corteo di auto con Zelensky e Mitsotakis | morti e feriti video

(Di mercoledì 6 marzo 2024): il boato anticipa di frazioni di secondo l’esplosione di unild’del presidente ucraino Volodymyr, dove il leader di Kiev si è recato con il premier greco Kyriakos. Secondo fonti riportate dall’Ansa, l’esplosione è avvenuta vicino al porto della città ed è stata preceduta da un allarme aereo. E i media greci aggiungono subito, sulla base di informazioni riconducibili all’esecutivo di Atene, che ilè caduto non lontano dalpresidenziale. La delegazione greca – la cui visita non era stata annunciata proprio per motivi di sicurezza – si apprenderà infatti nel giro di breve, si trovava a neanche ...

C’è stata un’esplosione nel porto di Odessa , mentre in città era in corso una visita del presidente ucraino Volodymyr Zelensky e del premier greco , Kyriakos ... (lanotiziagiornale)

Attacco russo a Odessa mentre era in corso la visita di Zelensky e del premier greco Mitsotakis: Un missile russo è esploso a Odessa mentre era in corso la visita del premier greco ... Zelensky: “So che ci sono state delle vittime” “Abbiamo sentito e visto questo Attacco oggi. Vedete con chi ...lanotiziagiornale

Attacco russo su Odessa, a 150 metri da Zelensky e dal premier greco, “ci sono morti e feriti”: Una forte esplosione è stata segnalata nella città di Odessa, mentre si stava svolgendo un incontro tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il premier greco Kyriakos Mitsotakis. Secondo le […] ...blogsicilia