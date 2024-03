ATP Indian Wells | Sinner Sonego e Bolelli Vavassori nel torneo di doppio Prove olimpiche in California

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Un interesse particolare non lo avrà solo il singolare nel Masters1000 di, ma anche ildi. Il prestigioso evento innon sarà solo importante per dare punti alle coppie che vogliono conquistare la qualificazione per le ATP Finals di Torino, ma anche per testarsi in vista delle Olimpiadi di Parigi 2024. Non stupisce, infatti, che nel tabellone ci siano coppie con questo obiettivo in testa. Jannik, Andrey Rublev e Alex de Minaur (tennisti presenti in top-10) hanno, infatti, deciso di iscriversi con compagni della stessa nazionalità: l’altoatesino sarà con Lorenzo, ricomponendo l’accoppiata magica della Coppa Davis, mentre Rublev con Karen Khachanov e de Minaur con Alexei Popyrin. Curioso, in questo senso, che i due ...