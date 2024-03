Atletica | Tortu si allenerà in Florida | ma lo staff rimane lo stesso

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Filipposi sposta inper preparare gli Europei e Parigi 2024, precisando però con una nota all’Ansa che lotecnico, con Salvinoalla guida,lo. L’ufficio stampa del velocista azzurro, che siin vista dei prossimi impegni a Mont Verde, negli Usa, di concerto anche con la Federazione, ha spiegato come la scelta nasca da “un’opportunità logistica e dal fatto di potersi allenare in una struttura che ospita abitualmente atleti di primo livello”, quali Bednarek, Brown e King, che possono essere da stimolo nell’allenamento. SportFace.

