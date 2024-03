Atletica | Tortu in Florida per preparare i prossimi impegni | Europei e Olimpiadi come obiettivi

Chituru Ali potrebbe sparigliare le carte in tavola in ottica 4×100 e ha tutte le credenziali per potersi inserire nel quartetto che parteciperà agli Europei ... (oasport)

Atletica, Filippo Tortu va ad allenarsi negli USA: stesso Stato di Marcell Jacobs, staff intatto. C’è la Campionessa del Mondo: Filippo Tortu ha deciso di andare ad allenarsi negli USA per preparare i due grandi appuntamenti agonistici della stagione, ovvero gli Europei di Roma a inizio giugno e le Olimpiadi di Parigi 2024 ad ...oasport

