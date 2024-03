Atletica Grosseto Banca Tema Rabai e Bartolini grandi protagonisti

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 6 marzo 2024) L’primeggia ancora. Sia nella marcia che nei lanci la società del presidente Adriano Buccelli si conferma in grande forma con i propri atleti sparsi in varie parti d’Italia. A Frosinone, Riccardovince il "Trofeo Nazionale Cadetti" di marcia con il crono di 27’48’’ (5 chilometri), chiudendo la propria gara in vantaggio di quasi un minuto sul secondo classificato, a dimostrazione della propria grande prestazione. Per l’atleta 2009 dell’un ottimo risultato, che lo conferma tra i migliori esponenti italiani della specialità. Gara femminile Under 16 con il sedicesimo posto di Arianna Pezzuto (23’09“) il trentacinquesimo di Greta Vagaggini (24’33’’) e il cinquantaseiesimo di ...