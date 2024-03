Atalanta | un gol da playoff Lumezzane sconfitto 1-0 nel derby Come corre la squadra di Modesto

Atalanta, tira fuori l’anima europea: a Lisbona serve un’altra grande notte: Dopo il trittico negativo in campionato tra San Siro e il Bologna, la Dea cerca riscatto negli ottavi di finale in casa dello Sporting, dove ha già vinto a ottobre. Calcio d’inizio alle 18.45 italiane ...bergamonews

Sporting Lisbona-Atalanta, dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni: A Lisbona si gioca la gara di andata degli ottavi di finale di Europa League: ecco il pronostico Carlo Tagliagambe C'è ancora lo Sporting sulla strada dell'Atalanta verso l'Europa League: dopo il dopp ...informazione

Europa League – C’è sempre lo Sporting sulla strada dell’Atalanta Scamacca ancora a segno contro i portoghesi a 3,25 su Sisal.it: si faccia preferire al No Goal, in quota a 2,20. In entrambe le partite stagionali del girone, l’Atalanta è sempre passata in vantaggio: l’ipotesi che accada anche domani sera è offerta a 2,25.padovanews