Atalanta | tira fuori l’anima europea | a Lisbona serve un’altra grande notte

(Di mercoledì 6 marzo 2024)(Portogallo). Terra lusitana, terra di dolci ricordi. A tinte biancoverdi, ma non solo. Citiamo l’1-1 del 1988 nei quarti di Coppa delle Coppe nel vecchio Alvalade, il quarto di Champions con il PSG al Da Luz, ma anche l’1-2 del 5 ottobre 2023. Cinque mesi dopo (ma anche 36 anni dopo) è ancora Sporting-. E se non è una classica, poco ci manca. La storia, però, è storia. È bella da leggere, emozionante da rivivere, ma non è coi ricordi che si fanno le prestazioni e men che meno i risultati. Quelli di cui ora l’ha davvero bisogno, perché la settimana da incubo col doppio San Siro e la sfida in casa col Bologna si è conclusa con un misero punto in tre partite, il sorpasso della Roma e la fuga felsinea a +5, con la Dea sesta e di nuovo lontana da un piazzamento in Champions League. L’andata dell’ottavo di finale di ...