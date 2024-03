Atalanta sfortunata Tre pali e pari con lo Sporting Lisbona

(Di mercoledì 6 marzo 2024) L’è incredibilmentein Portogallo e pareggia con il risultato di 1-1 contro loagli ottavi di finale di Europa League. Torna al gol Gianluca Scamacca.– L’domina contro lo, crea tante occasioni, ma si deve accontentare del pareggio con il risultato di 1-1 all’andata degli ottavi di finale di Europa League in Portogallo. I bergamaschi sono anche andati in svantaggio a causa di un grave errore di posizionamento in difesa, che ha portato al tiro ad incrociare perfetto di sinistro di Paulinho al minuto 17. Nei minuti successivi è iniziato l’assalto della squadra di Gian Piero Gasperini, culminato nei duedi Emil Holm e Gianluca Scamacca poi nel gol dell’attaccante al ...

Le pagelle di Sporting-Atalanta 1-1: Scamacca è una furia, Holm in ritardo, la Dea ringrazia Quaresma: Andata degli ottavi di Europa League Sporting-Atalanta 1-1 top e flop: Scamacca, migliore in campo, risponde a Paulinho. Lookman ok, Miranchuk in ombra ...sport.virgilio

