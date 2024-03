Atalanta | oggi a Lisbona torna in porta Musso dopo quasi tre mesi di stop Probabili formazioni e dove vedere la partita

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Bergamo, 6 marzo 2024 – La grande novità nell’impegnata questo pomeriggio alle 18.45 all’Alvalade di, nelladi andata degli ottavi di finale di Europa League contro lo Sporting, è il ritorno tra i pali del 30enne portiere argentino Juan Agustin. Che non gioca datre: la sua ultima apparizione risale al 9 dicembre, alla vittoria interna contro il Milan per 3-2, gara in cui il portiere argentino non brillò. Dalla successiva gara Gasperini ha preferito puntare su Marco Carnesecchi, senza alternanza, e la continuità ha giovato al 23enne portiere riminese, letteralmente esploso tra gennaio e febbraio. Adesso la scelta, inattesa, di Gasp è di rilanciare. “È uscito dai titolari perché ad un certo punto ho fatto una scelta su ...

oggi alle 18.45, Sporting e Atalanta si sfidano nel match di andata degli ottavi di finale di Europa League 2023 / 2024 . Si gioca con un giorno d’anticipo per ... (sportface)

Sporting-Atalanta si gioca questa sera (ore 18.45) e non giovedì 7 marzo, Perché ? La Uefa ha deciso di anticipare di un giorno l'andata degli ottavi di Europa ... (fanpage)

PERINETTI A RFV, Castro Vale la pena aspettarlo: Così il direttore sportivo dell’Avellino, Giorgio Perinetti, a “Chi si Compra” su Radio FirenzeViola a proposito del periodo della Fiorentina: “Ora si entra nella ...firenzeviola

Europa League, l’Atalanta apre gli Ottavi: impegni casalinghi per Milan e Roma: Dopo il turno di Champions anche l’Europa League è pronta a scendere in campo per l’andata degli Ottavi di finale. A fare da apripista l’Atalanta di Gasperini che, alle 18:45 di oggi (mercoledì 6 marz ...mondopalermo

Iuliano a RBN: “Ora non vedo tecnici migliori di Allegri. Il top della Juve è Giuntoli. Su Thiago Motta...”: Domenica bianconeri impegnati in casa contro l'Atalanta, chiamati a riscattare la sconfitta di Napoli. Senza lo squalificato Vlahovic, ballottaggio Milik-Yildiz per affiancare Chiesa. Difficile ...tuttojuve