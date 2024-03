Atalanta | la grande novità oggi a Lisbona è il ritorno in porta di Musso Probabili formazioni e dove vedere la partita

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Bergamo, 6 marzo 2024 – Lanell’impegnata questo pomeriggio alle 18.45 all’Alvalade di, nelladi andata degli ottavi di finale di Europa League contro lo Sporting, è iltra i pali del 30enne portiere argentino Juan Agustin. Che non gioca da quasi tre mesi: la sua ultima apparizione risale al 9 dicembre, alla vittoria interna contro il Milan per 3-2, gara in cui il portiere argentino non brillò. Dalla successiva gara Gasperini ha preferito puntare su Marco Carnesecchi, senza alternanza, e la continuità ha giovato al 23enne portiere riminese, letteralmente esploso tra gennaio e febbraio. Adesso la scelta, inattesa, di Gasp è di rilanciare. “È uscito dai titolari perché ad un certo punto ho ...

Bergamo. In termini di espressione calcistica di gioco e idee, Atalanta e Bologna sono indiscutibilmente il meglio che la Serie A può offrire in questo ... (bergamonews)

Zirkzee, Sesko, le offerte per i big... Ma la grande decisione del Milan è su Pioli: Sul mercato meno rinforzi ma mirati, ma anche per l'allenatore sarà fondamentale il ruolo di Ibrahimovic. E se si concretizzano le mire dei grandi club su Maignan, Theo e ...gazzetta

Sporting Lisbona-Atalanta dove vederla in tv e in streaming Formazioni dell’ottavo di andata di Europa League: Sporting Lisbona-Atalanta dove vederla in tv e in streaming: canali pay satellitari e on line che trasmetteranno la diretta di Lisbona ...tag24

Il Bologna è da Champions, Torrisi: “Secondi solo all’Inter per modo di giocare. Zirkzee Un fallimento per il calcio italiano”: Bologna realtà da Champions, Torrisi, che con i Felsinei ha vissuto gli anni più importanti della sua carriera, è intervenuto a Tag24 ...tag24