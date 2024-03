“Assumere troppi integratori di vitamine C ed E può accelerare lo sviluppo dei tumori al polmone” | il nuovo studio

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Secondo uno, condotto su topi, l’assunzione diche contengono antiossidanti, come leC ed E, può aumentare la formazione di vasi sanguigni all’interno deial, favorendone l’ingrandimento e la diffusione. A dimostrarlo gli scienziati del Karolinska Institute, in Svezia, in una ricerca pubblicata su The Journal of Clinical Investigation. Martin Bergö, assieme ai suoi colleghi del Karolinska Institute, ha, in un primo momento, scoperto che l’integrazione con gli antiossidanti vitamina E e n-acetilcisteina era alla base dell’espansione deipolmonari nei i topi. Al fine di comprendere tale processo, Bergö, insieme agruppo di ricerca, ha esaminato topi, a cui erano state impiantate cellule di cancro al ...