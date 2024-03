Assoluti Primaverili di Nuoto | Megli vola alle Olimpiadi | “Anni difficili | ripago tanti sacrifici”

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Riccione, 6 marzo 2024 – E’ stato un altro emozionante pomeriggio diaglidi Riccione. Filippoconquista il pass olimpico per Parigi 2024 e si garantisce un posto nella staffetta a cinque cerchi, grazie al tempo della sua prima frazione in gara nella 4×200 stile libero: “Sono statiin cui non riuscivo più a nuotare sotto l’1’45 ed ero entrato in una spirale di negatività – racconta, come riporta feder.it – Questo tempo mi ripaga die del lavoro svolto con Paolo (Palchetti ndr), con la convinzione di poter tornare su livelli impor. Dedico questa qualificazione ai miei genitori che mi sono sempre stati accanto. Posso valere ...