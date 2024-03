Assegno unico 2024 | importi e aumenti | a quanto ammontano

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Roma, 6 mar. (Adnkronos) – La quasi totalità delle famiglie che percepisce l?e universale per i figli a carico (92,3%) ha ottenuto – dalle modifiche entrate in vigore nel 2023, incluso l?aggiornamento automatico al costo della vita di soglie e– un aumento medio, rispetto all?ricevuto nel corso del 2022, di 719 euro annui. Dal punto di vista distributivo, sono le famiglie che appartengono ai due quinti più poveri quelle che sperimentano un maggiore aumento relativo (una variazione sul reddito familiare rispettivamente del 3,6% e del 2,2%). E’rileva l’Istat precisando inoltre che una quota contenuta di famiglie (7,7% delle famiglie destinatarie dell?) sperimenta, invece, un peggioramento dei redditi rispetto al 2022. Tale perdita – si spiega ...

