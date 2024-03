Assegno unico 2024 | importi e aumenti | a quanto ammontano

(Di mercoledì 6 marzo 2024) (Adnkronos) – La quasi totalità delle famiglie che percepisce l’e universale per i figli a carico (92,3%) ha ottenuto – dalle modifiche entrate in vigore nel 2023, incluso l’aggiornamento automatico al costo della vita di soglie e– un aumento medio, rispetto all’ricevuto nel corso del 2022, di 719 euro annui. L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

