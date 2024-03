Assegno unico 2024 | importi e aumenti | a quanto ammontano

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Istat: aumento medio, rispetto al 2022, di 719 euro annui La quasi totalità delle famiglie che percepisce l’e universale per i figli a carico (92,3%) ha ottenuto - dalle modifiche entrate in vigore nel 2023, incluso l’aggiornamento automatico al costo della vita di soglie e- un aumento medio, rispetto all’ricevuto

Roma, 6 mar. (Adnkronos) – La quasi totalità delle famiglie che percepisce l? Assegno unico e universale per i figli a carico (92,3%) ha ottenuto – dalle ... (calcioweb.eu)

(Adnkronos) – La quasi totalità delle famiglie che percepisce l’ Assegno unico e universale per i figli a carico (92,3%) ha ottenuto – dalle modifiche entrate ... (periodicodaily)

L’unico teatro costruito in un carcere italiano: Nel cortile del carcere Marassi di Genova c'è il Teatro dell'Arca, un posto eccezionale secondo i detenuti e secondo chi lo gestisce ...ilpost

Istat, con misure 2023 cala rischio povertà (2): L'Istat segnala che nel 2023 le politiche che hanno effetti sulla formazione dei redditi familiari sono, principalmente, riconducibili a misure già esistenti nel 2022 e che le simulazioni, di cui si p ...ansa

Istat, nel 2023 aumenti per 92,3% famiglie con Assegno unico: Il 92,3% delle famiglie che percepisce l'Assegno unico e universale per i figli a carico ottiene dalle modifiche entrate in vigore nel 2023, incluso l'aggiornamento automatico al costo della vita di s ...ansa