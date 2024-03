Assegno invalidità e rinnovo dopo 3 anni solo con la verifica dei requisiti | tutto quello che bisogna sapere

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Quali sono ie come ottenere l’dicon il: ecco le linee guida. Perdisi intende una prestazione economica e non reversibile che può essere erogata ai lavoratori dipendenti e autonomi che possiedano un’infermità di tipo fisico o mentale tale da determinare una riduzione della capacità lavorativa pari ai 1/3. Ie le condizioni per ildell’di– cityrumors.itTra iche occorrono per poter accedere a tale misura c’è la presenza di cinquedi accrediti lavorativi, tre dei quali devono rientrare nel quinquennio precedente alla presentazione ...